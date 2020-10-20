Жители Одессы пожаловались на аварийное состояние детской площадки на пляже

Опасная площадка для детей расположена на 10-й станции Большого Фонтана на пляже «Чайка». Жалоба появилась на сайте "Единого центра обращения граждан», передает Politeka.net

«Ржавые разломанные острые металлические конструкции, раскуроченные пластиковые элементы горок, торчащая из песка металлическая труба, незакрепленные качающиеся стенки на возвышенных частях площадки. Можно перечислять бесконечно. В это даже сложно поверить»,- пишут одесситы.

При этом они отметили, что вокруг наблюдается сплошная "элитность" .- рестораны, резиденции, Маристелла клаб и прочие.

Разгневанные жители призывают власти отремонтировать конструкции или же, в крайнем случае, демонтировать их, так как туда приходят масса детей, которые могут травмироваться.

Ранее мы сообщали, что полицейские сообщили о том, что за последнее время в Одесской области массово начали пропадать несовершеннолетние.

Так, на прошлой неделе одесские правоохранители зарегистрировали 24 заявления о пропаже детей.

Копы нашли и вернули родителям 22 ребенка, поиски еще двоих продолжаются.

Также известно, что в период с 12 по 18 октября было зафиксировано 21 несчастный случай с несовершеннолетними.

За невыполнение родительских обязанностей к ответственности привлекли 43 человека.

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