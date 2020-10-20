Под Одессой банда похитила дальнобойщика и подожгла грузовик, чтобы скрыть следы преступления

Как передает об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

Преступление было совершено еще в конце лета, однако разыскать и задержать одного из злоумышленников правоохранители сумели только сейчас. Им оказался 45-летний одессит, мужчина уже помещен под стражу по решению суда. Поиски его сообщника продолжаются.

Как стало известно, в конце августа недалеко от Одессы неизвестные, угрожая насилием, завладели фурой дальнобойщика, который перевозил турецкий текстиль, а самого иностранца вывезли в Кировоградскую область и ночью отпустили. Мужчина добрался до ближайшей автозаправки и сообщил о случившемся в полицию.

Копы установили, что прицеп с товаром похитители перевезли в Овидиопольский район, а грузовик отогнали в Белгород-Днестровский, где подожгли, чтобы скрыть преступление.

До этого мы сообщали, что в Одессе патрульные вдребезги разбили служебное авто и пытались это утаить.

Они по-быстрому накрыли автомобиль тканью, чтобы никто не смог сделать фото, сообщили очевидцы.

Как выяснилось, в понедельник, 19 октября, полицейский «Приус» попал в ДТП на улице ул. Инглези. В полиции уже отреагировали на инцидент и сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.

Тем временем одесситы в соцсетях сообщают, что автомобиль врезался в гаражи и перевернулся, всему виной то, что водитель уснул за рулем. Также они показали фото автомобиля, который разбили полицейские.

Напомним, что приезжие с детьми открыли охоту на одесситов возле вокзала: подробности беспредела

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.

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