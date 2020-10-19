В центре Одессы пешеход намеренно бросился под проезжающий внедорожник

Инцидент случился на улице Пушкинской угол Жуковского. Момент попал на камеры наружного наблюдения. Кадры обнародовали в телеграм-канале «Perepichka News», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)



На видео можно увидеть, как мужчина стоит на пешеходном переходе. В какой-то момент он с разбегу прыгает под проезжающий мимо автомобиль. Водитель резко затормозил. В результате прыгун оказался на асфальте, а затем его забрала скорая.

«Говорят, что Кристиан Бэйл попал в реанимацию, пытаясь сыграть одессита. Обычный каскадер на улице Пушкинской отрабатывает технику", - говорится в подписи к видео.

Ранее мы сообщали, в Одесской области задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил человека и сбежал.

Так, правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который, управляя автомобилем "Жигули", вылетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего погиб пассажир, сидевший на переднем сидении. После ДТП мужчина пытался скрыться.

В полиции рассказали, что авария произошла на закругленном участке дороги между селом Семихатка и Березовкой. Водитель и трое пассажиров, которые находились на заднем сиденье, получили легкие травмы. Отмечается, что двое из пассажиров - подростки. Пассажир, сидевший спереди, погиб на месте аварии.

Напомним, что жизнь человека трагически оборвалась в Одесской области: видео аварии.

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