Крупные штрафы посыпались на головы жителей Одесской области на фоне пандемии китайского вируса

В частности, жителя Сараты оштрафовали за то, что он во время карантина вышел на улицу без документов, удостоверяющих личность. Об этом стало известно из судебного реестра, передает Politeka.net

В центре пгт Сарата копы подошли к мужчине и попросили его показать документы, как оказалось, их у него не было с собой. В итоге на мужчину был составлен протокол и его вызвали в суд.

На судебное заседание нарушитель не явился, и судья постановил оштрафовать его на 17 тысяч гривен. Кроме того, он должен заплатить судебный сбор в размере 420 гривен.

Обратим внимание, что штрафовать в Украине стали после решения Кабмина от 11 марта №211, в которым введен запрет на нахождение людей на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или их специальный статус.



В Министерство юстиции объясняют, что паспортный режим нужен, чтобы проверять, не должно ли лицо быть на самоизоляции.

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Об этом свидетельствует поданный в Верховную Раду законопроект №3891, который размещен на сайте Верховной рады.

Согласно документу, маска и респиратор будут считаться правильно одетыми лишь в том случае, если они закрывают нос и рот.

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