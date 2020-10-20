Болезнь не помеха если...

Стало известно, как будут голосовать одесситы, которые заражены китайским вирусом или пребывают на самоизоляции дома

Как рассказала директор департамента гордрава Елена Якименко, они смогут проголосовать не выходя из дома, передает Рoliteka.net

Для этого необходимо до пятницы 20:00 23 октября подать в избирательную комиссию соответствующее заявление и справку из больницы. В день голосования к ним домой приедут представители избиркома.

Те, кто находится на стационарном лечении, утверждает чиновница, смогут проголосовать непосредственно в больницах.

«Приедет выездная бригада и обеспечит процесс голосования», - сообщила она.



Напонмим, что местные выборы в Украине будут проходить 25 октября.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области снова резко увеличилось число жертв от китайского вируса.

Согласно обновленным данным, в регионе зафиксировали 267 новых случаев заражения, среди заболевших 26 детей и семь медиков.

За всё время пандемии на Одесчине зарегистрировано 19 343 заболевших. Среди них 1 301 ребенок и 1 087 медработников.

Также стало известно, что за сутки от вируса и сопутствующийх заболеваний погибли восемь человек. Всего в регионе скончались 296 человек с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 7 838 жителей области и это новый рекорд, который установлен за всё время эпидемии.

Напомним, что карантин снова ужесточили, под удар попали одесские поезда: "с 19 октября..."

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