В Одессе трамвай с пассажирами слетел с рельсов
Происшествие случилось днем, 20 октября, на улице Водопроводной в районе улицы Артиллерийской. Кадры с места события обнародовали местные журналисты издания
Сообщается, что с рельсов сошел трамвай, который курсирует по маршруту №27.
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О пострадавших пассажирах информации пока нет. Движение на этом маршруте остановлено.
Не так давно мы сообщали, что в Одессе новенький трамвай с пассажирами слетел с рельсов и разбился о столб.
Авария случилась рано утром в районе 6-й станции Большого Фонтана с трамваем, который курсирует по маршруту №17.
Вагон протаранил бетонную электроопору.
В результате ДТП пострадали два пассажира. Женщину и 10-летнюю девочку госпитализировали в больницу. О их состоянии пока ничего не известно.
Кроме того, движение трамваев по маршруту №17 было ограничено.
Также в этот день стало известно об еще одной аварии с трамваем №3, которая случилась на 7-й станции Люстдорфской дороги.
«Из-за попадания строительного мусора с грузовика на рельсы, вагон маршрута №3 двигающийся в направлении железнодорожного вокзала, сошел с рельсов», - рассказали в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс».
О пострадавших в этом случае ничего не говорится.
Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото
А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.
Также Politeka сообщала, что в Одесской области грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП.