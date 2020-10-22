Одесская область продолжает устанавливать новые антирекорды по заболевшим китайским вирусом

Как сообщили в СНБО, за сутки на территории региона выявлено 600 новых случаев заражения, передает Politeka.net.

Общее число инфицированных уже достигло 20557 человек.

Отметим, что Одесская область вчера оказалась на третьем месте в Украине по темпам распространения китайской инфекции. На первом был Киев (631 случай заболевания), на втором Харьковская область (627).

От осложнений, вызванных вирусом скончались 11 жителей. Всего летальных случаев – 311.

По смертности Одесчина вырвалась на третье место после Днепропетровской области (18 летальных исходов за сутки) и Киева (15 смертей).

Выздоровели 3270 человек, 16976 болеют, у 22336 подозревают китайский вирус.

До этого мы сообщали, городские больницы Одесчины отказались принимать 68-летнюю медсестру из-за отсутствия мест.

Вскоре женщина умерла. Об этом написала глава местного благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

При этом она добавила, что в Одессе на сегодняшний день сложился настоящий "коронавирусный апокалипсис", заявила она.

"Медсестру, 38 лет проработавшую в больнице Подольска, в тяжелейшем состоянии несколько дней назад транспортировали в частную клинику. Родственники взяли кредит, чтобы спасть маму. Нашли меня и умоляли помочь вывести ее в государственную больницу, потому что деньги заканчивались, а взять больше было неоткуда. Каждый день счет увеличивался. Вчера полдня пытались договориться с другими больницами, чтобы они приняли пациентку. Реанимации переполнены", – уточнила она.

Место для больной женщины нашли в Черноморской областной опорной больнице, поскольку городские медучреждения Одессы взять ее отказались.

Напомним, что карантин снова ужесточили, под удар попали одесские поезда: "с 19 октября..."

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