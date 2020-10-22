В Одессе приостановили движение троллейбуса №2
Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, это временное решение и связанно оно с перекрытием движения по улице Торговой между Пастера и Княжеской, а также на Княжеской между Торговой и Конной, передает Politeka.net.
Причина- проведение работ по восстановлению тепловой сети.
Работа троллейбусного маршрута № 2 будет временно приостановлена, кроме того будут временно внесены изменения в схему движения автобусных маршрутов:
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- маршрут № 168: в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Старопортофранковской на ул. Ольгиевскую и далее по маршруту;
- маршруты №№ 240, 250: в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Старопортофранковской на ул. Новосельского ул. Ольгиевскую, ул. Софиевскую и дальше по маршрутам;
- маршрут № 127: в направлении движения к ул. Пастера — по ул. Старопортофранковской к дому № 1 (конечная остановка), в обратном направлении — по маршруту;
- маршрут № 105: в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Нежинской на ул. Ольгиевскую, ул. Софиевскую и далее по маршруту;
- маршрут № 203: в направлении движения к Цементному заводу — от ул. Садовой на ул. Преображенскую, ул. Елисаветинскую, ул. Конную, ул. Пастера и далее по маршруту.
Также в городском департаменте транспорта показали схему данного объезда.
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