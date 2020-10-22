Стало известно о среднемесячной заработной плате в Одессе

По данным госстатистики, средняя зарплата по Украине за последние месяцы составляет около 11 500 гривен. Одесская область оказалась на десятом месте по уровню заработных плат, пишут местные СМИ

Однако исследовав сайты вакансий оказалось, что средняя зарплата по Одесской области не дотягивает до этого уровня и составляет порядка 10 тысяч 203 гривен в месяц.

Согласно информации ресурса «Zarplata-es», средняя зарплата по Одессе за 2020 год – 11 510 гривен.

На основе данных 3 672 вакансий в Одессе, размещенных на Work.ua, стало известно, что жители города получают в среднем 12 896 грн.

Среди самых прибыльных сфер занятости оказались:

должности в сфере недвижимости – 23 300 гривен, строительства – 15 170, продаж и закупок – 15 160, и агробизнеса – 14 200 грн.

При этом самые низкие зарплаты фиксируются в сфере страхования, производства, охраны, розничной торговли и образования.

Ранее мы писали, в Одессе приостановили движение троллейбуса №2.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, это временное решение и связанно оно с перекрытием движения по улице Торговой между Пастера и Княжеской, а также на Княжеской между Торговой и Конной.

Напомним, что в центре Одессы перекрыли движение: что будет с общественным транспортом

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