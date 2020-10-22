Мог начаться 15 октября, но...

Стало известно, когда в квартирах одесситов наконец-таки потеплеет

Как сообщил вице-мэр Дмитрий Жеман, отопительный сезон в Одессе начнется с 26 октября. Об этом он заявил в ходе заседания в мэрии, передает Politeka.net.

«Все котельные находятся в полной готовности. Мы находимся в начале отопительного сезона. Он начнется 26 октября ", - отрапортовал Жеман.

В тоже время одесский голова Геннадий Труханов добавил, что температурный режим позволял перенести отопительный сезон.

"Были готовы с 15 октября. Иногда температура достигала 18 градусов. Это вызвало бы вопросы, зачем включать отопление, если на улице жарко. Изучив температурные показатели, мы решили перенести начало отопительного сезона", - рассказал Труханов.

В тоже время синоптики обещают одесситам теплую погоду в четверг, 22 октября.

Как сообщили УКргидрометцентре, днем в четверг будет 15-17 тепла, ночью — 6-8 в плюсе. Осадки не прогнозируются.

Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Ранее мы писали, что Одесская область вчера оказалась на третьем месте в Украине по темпам распространения китайской инфекции. На первом был Киев (631 случай заболевания), на втором Харьковская область (627).

От осложнений, вызванных вирусом скончались 11 жителей. Всего летальных случаев – 311.

За сутки на территории региона выявлено 600 новых случаев заражения.

Общее число инфицированных уже достигло 20557 человек.

Напомним, что в центре Одессы перекрыли движение: что будет с общественным транспортом

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