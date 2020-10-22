Стало известно, когда в квартирах одесситов наконец-таки потеплеет
Как сообщил вице-мэр Дмитрий Жеман, отопительный сезон в Одессе начнется с 26 октября. Об этом он заявил в ходе заседания в мэрии, передает Politeka.net.
«Все котельные находятся в полной готовности. Мы находимся в начале отопительного сезона. Он начнется 26 октября ", - отрапортовал Жеман.
В тоже время одесский голова Геннадий Труханов добавил, что температурный режим позволял перенести отопительный сезон.
Молодые жены Комарова, Цекало, Макаревича и Павлика показали, чем покорили знаменитостей: яркие фото пар
Шоптенко из "Танців з зірками" огорошила своим диагнозом: "В животе появляется..."
Шальная мама Сердючки показала, как надо целоваться, Данилко аж покраснел: "Раскрыла чакры"
Молодая любовница Тарзана решила "добить" Наташу Королеву пикантным снимком: "Наслаждайтесь!"
"Были готовы с 15 октября. Иногда температура достигала 18 градусов. Это вызвало бы вопросы, зачем включать отопление, если на улице жарко. Изучив температурные показатели, мы решили перенести начало отопительного сезона", - рассказал Труханов.
В тоже время синоптики обещают одесситам теплую погоду в четверг, 22 октября.
Как сообщили УКргидрометцентре, днем в четверг будет 15-17 тепла, ночью — 6-8 в плюсе. Осадки не прогнозируются.
Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Ранее мы писали, что Одесская область вчера оказалась на третьем месте в Украине по темпам распространения китайской инфекции. На первом был Киев (631 случай заболевания), на втором Харьковская область (627).
От осложнений, вызванных вирусом скончались 11 жителей. Всего летальных случаев – 311.
За сутки на территории региона выявлено 600 новых случаев заражения.
Общее число инфицированных уже достигло 20557 человек.
Напомним, что в центре Одессы перекрыли движение: что будет с общественным транспортом
Как сообщала Politeka, одесситов начали подкупать хлебом перед выборами: скандальные кадры
Также Politeka писала, что в Одессе трамвай с людьми сошел с рельсов: первые подробности и кадры ЧП