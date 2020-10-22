Всё чаще наркозависимые люди стали посягать на личные вещи одесситок

О новых случаях ограбления рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Так, в Суворовском районе города молодой мужчина круглосуточно грабил женщин: он нападал на них, а затем срывал золотые украшения.

Трое жертв обратились за помощью в полицию. Отмечается, что сумма нанесенного ущерба составила свыше 32 тысяч гривен.

Через некоторые время правоохранителям удалось разыскать злоумышленника и задержать. Похитителем оказался 28-летний местный житель, который уже во всем признался.

Он объяснил, что на преступления его толкнула наркотическая зависимость.

Цепочки он сразу сбывал, а на вырученные деньги покупал очередную дозу.

Сейчас правоохранители ищут награбленные украшения, чтобы вернуть их владелицам.

По данному факту уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчине светит от четырех до шести лет тюрьмы.

Не так давно мы сообщали, что под Одессой банда похитила дальнобойщика и подожгла грузовик, чтобы скрыть следы преступления.

Преступление было совершено еще в конце лета, однако разыскать и задержать одного из злоумышленников правоохранители сумели только сейчас. Им оказался 45-летний одессит, мужчина уже помещен под стражу по решению суда. Поиски его сообщника продолжаются.

Недалеко от Одессы неизвестные, угрожая насилием, завладели фурой дальнобойщика, который перевозил турецкий текстиль, а самого иностранца вывезли в Кировоградскую область и ночью отпустили. Мужчина добрался до ближайшей автозаправки и сообщил о случившемся в полицию.

Копы установили, что прицеп с товаром похитители перевезли в Овидиопольский район, а грузовик отогнали в Белгород-Днестровский, где подожгли, чтобы скрыть преступление.

Напомним, что приезжие с детьми открыли охоту на одесситов возле вокзала: подробности беспредела

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.

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