В Одессе мужчина зарезал приятеля и спрятал его тело у себя на балконе
Жестокое преступление было совершенно в Малиновском районе города, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Во время патрулирования района правоохранители почувствовали жуткий запах, который доносился из подъезда многоэтажки. Войдя в парадную, они смогли определить, из какой квартиры доносился резкий «аромат», а войдя в жилище увидели труп.
Позже выяснилось, что в этой квартире произошло страшное: одессит зарезал своего знакомого, с которым познакомился на улице.
Брюнетка из Victoria’s Secret засветила лишнее в прозрачной маечке: "Сошла с ума"
Пугачева дала жару с экс-супругом Наташи Королевой, Галкин не помеха: "Раскорячилась"
Гибель звезды "Дизель Шоу", раскрыты странные совпадения перед трагедией: "Была одета в..."
Молодая любовница Тарзана решила "добить" Наташу Королеву пикантным снимком: "Наслаждайтесь!"
Пригласив его в гости, они стали выпивать, а во время застолья гость стал рассказывать о своей жизни. Владельца квартиры взбесило хвастовство и поэтому он решил его зарезать, а мертвое тело спрятал у себя на балконе.
Копы обнаружили и в квартире нож и окровавленные вещи погибшего, которому было 42 года.
Теперь 44-летнего злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы за вспыльчивость.
До этого мы сообщали, что в Одесской области из ружья застрелили 16-летнего парня.
Трагедия разыгралась во дворе частного дома в Ширяевском районе. Подросток выбежал во двор и получил несколько пуль в грудь и живот из охотничьего ружья. Стрелком оказался сожитель старшей сестры мальчика.
Напомним, что приезжие с детьми открыли охоту на одесситов возле вокзала: подробности беспредела
Как сообщала Politeka, серийный преступник открыл охоту на женщин в Одессе: "Всё ради..."
Также Politeka писала, что на Одесчине застрелили подростка, кадры трагедии: "мальчик вышел во двор и..."