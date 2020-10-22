В Одессе мужчина зарезал приятеля и спрятал его тело у себя на балконе

Жестокое преступление было совершенно в Малиновском районе города, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Во время патрулирования района правоохранители почувствовали жуткий запах, который доносился из подъезда многоэтажки. Войдя в парадную, они смогли определить, из какой квартиры доносился резкий «аромат», а войдя в жилище увидели труп.

Позже выяснилось, что в этой квартире произошло страшное: одессит зарезал своего знакомого, с которым познакомился на улице.

Пригласив его в гости, они стали выпивать, а во время застолья гость стал рассказывать о своей жизни. Владельца квартиры взбесило хвастовство и поэтому он решил его зарезать, а мертвое тело спрятал у себя на балконе.

Копы обнаружили и в квартире нож и окровавленные вещи погибшего, которому было 42 года.

Теперь 44-летнего злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы за вспыльчивость.

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Трагедия разыгралась во дворе частного дома в Ширяевском районе. Подросток выбежал во двор и получил несколько пуль в грудь и живот из охотничьего ружья. Стрелком оказался сожитель старшей сестры мальчика.

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