В Одесской области из ружья застрелили 16-летнего парня
Трагедия разыгралась во дворе частного дома в Ширяевском районе. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГУНП в Одесской области.
По версии правоохранителей, 36- летний мужчина пришел выяснять отношения к своей сожительнице, с которой поссорился накануне. С собой он взял охотничье ружье и начал стрелять во дворе. Женщина с родными выбежала из дома на выстрелы. Первым оказался ее младший брат, который и получил несколько пуль в грудь и живот. Остановился злоумышленник только тогда, когда отец ребенка бросился к нему в драку и выхватил оружие.
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Раненного мальчика доставили в местную больницу, однако спасти подростка, увы, не удалось.
В полиции отметили, что пока родственники занимались госпитализаций ребёнка, злоумышленник подался в бега.
В ходе спецоперации его задержали: автомобиль он скрыл в овраге на окраине села, а сам через поля добрался до другого населённого пункта, где пытался спрятаться у знакомых.
Подозреваемый сознался в убийстве и рассказал, что стрелял, находясь в состоянии нервного возбуждения из-за ревности, ссоры с сожительницей и желания вернуть ее домой.
Ружье с гильзой с места происшествия полицейские изъяли. Сейчас устанавливается его владелец и как оно оказалась у мужчны.
Задержанному сообщили о подозрении по части 1 ст. 115 УК Украины — «убийство».
Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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