В Одесской области всё чаще стали находить взрывоопасные предметы
Об очередном случае рассказали в пресс-службе регионального управления ГСЧС, передает Politeka.net,
21 октября житель Одесской области нашел в поле почти сотню снарядов времён Второй мировой войны. Об опасной находке он сообщил в Службу спасения.
К слову, само происшествие случилось около пгт Черноморское в Лиманском районе.
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Согласно имеющейся информации, пиротехниками было обнаружено и изъято: артснаряд 152 мм - 7 ед., артснаряд 125 мм - 4 ед., артснаряд 122 мм - 1 ед., артснаряд 75 мм - 12 ед.,, артснаряд 45 мм - 41 ед., артснаряд 37 мм - 21 ед., минометная мина 120 мм - 2 ед., минометная мина 82 мм - 3 ед., минометная мина 50 мм - 1 ед., времен Второй мировой войны.
Отмечается, что все 92 боеприпаса были уничтожены в специально отведенном месте.
Не так давно мы сообщали, что в Одесской области случайно наткнулись на схрон оружия и боеприпасов
Его обнаружили в лесополосе вблизи Беляевки.
Арсенал состоял из шести гранат, пяти запалов к ним, двух электродетонаторов, двух обрезов охотничьего ружья, двух противотанковых гранатометов и около тысячи патронов различного калибра.
На место срочно выехали взрывотехники, которые уничтожили часть боеприпасов поскольку они находились в чрезвычайно опасном состоянии.
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