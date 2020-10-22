Приметы и как выглядят

В Одесской области пропали две 14-летние девочки

Как передает Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба областного ГУНП.

Так, полицией объявлена в розыск Спивак Диана, 2006 года рождения и ее одногодка Ткаченко Анастасия.

Как стало известно, в четверг, 22 октября около 12.00 часов две несовершеннолетние самовольно покинули детское воспитательное учреждение в селе Троицкое Беляевского района.

Приметы Дианы Спивак: рост 160 см, волосы русые, глаза голубые. Была одета в серый спортивный костюм, имела при себе черную сумку.

Приметы Анастасии Ткаченко: рост 165 см, волосу русые, глаза голубые. Была одета в голубой свитер и черные брюки.

«Если вы владеете информацией о местонахождении девочек, полиция просит сообщить по телефонам: (048)779-46-62, (048)52-25-771 или 102», - говорится в обращении полиции.

До этого мы сообщали, что в Одессе после завершения осенних каникул не все классы возобновят учебный процесс в стенах школы

Как заверил одесский мэр Геннадий Труханов, дистанционное обучение не коснется учеников начальных классов, в ноябре месяце они снова вернуться за парты. Об этом Труханов заявил в ходе заседания оперативного штаба.

По словам Труханова, ученики 1-3 классов еще не готовы качественно получать знания дистанционно, поэтому они смогут вернуться в классы после каникул, которые начались 19 октября у младших школьников.

«Если ученики 4-11 классов останутся на дистанционном обучении, то малыши с 30 октября могут спокойно учиться в школах – они будут пустыми, мы сможем обеспечить классы по 15 человек», — заявил мэр.

Напомним, что на Одесчине исчезли 16 детей, полиция сообщила детали: что известно

А еще Politeka писала, что жизнь молодой девушки трагически оборвалась на железной дороге в Одессе, видео: что известно

Также Politeka сообщала, что полиция сообщила тревожные данные, 21 ребенок пропал на Одесчине: что известно





