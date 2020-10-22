В Одесской области произошел вопиющий акт вандализма

Как передает Politeka.net, о нем рассказали в местной полиции.

На сельском кладбище в Измаильском районе мужчина осквернил две могилы ради металлолома. Вандал разбил надгробную плиту, чтобы достать металлические балки.

О преступлении в полицию сообщил родственник похороненных.

Вскоре хулиган был задержан. Им оказался 31-летний местный житель.

В свое оправдание мужчина рассказал, что на акт вандализма его толкнуло тяжелое материальное положение.

Дома у подозреваемого полицейские изъяли несколько метров распыленных на куски похищенных балок, большую часть из них он успел продать.

За надругательство над могилами ему грозит до семи лет.

До этого мы писали, что в Одессе от рук неизвестных хулиганов пострадал обелиск в честь города-героя Одессы "Крылья победы", который находится площади 10 Апреля.

Инцидент зафиксировали на днях.

Вандалы повредили гранитные плитки и обрисовали надписями комплекс объекта монументального искусства города - обелиск и мемориальные доски с именами Героев Советского Союза.

Последствия деяний хулиганов пришлось устранять работникам «Сервисного центра». Они уже стерли надписи и восстановили гранитные плитки.

Также мы писали о злостных деяниях вандалов в трамвае Одессы.

Вечером в воскресенье, неизвестные хулиганы ​​атаковали общественный транспорт. Они забросали камнями трамваи №7, проезжающие по улице Паустовского. В двух вагонах побили стекла. Поврежденные вагоны пришлось временно снять с маршрута, чтобы заменить разбитые стекла.

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