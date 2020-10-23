На побережье в Одесской области мощный пожар уничтожил ресторан

ЧП произошло около пяти вечера в заведении «Фонтан», которое расположено на пляже в Черноморске.

Кадрами пожара поделились очевидцы в социальных сетях, передает Politeka.net, (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Свидетели пожара уверенны, что заведению помогли загореться. Они утверждают, что пожару предшествовал хлопок, похожий на взрыв.

«Думаю, что горит не просто так. Центр города. Место хорошее. Кто-то явно помог загореться. Хозяину очень не повезло. Сочувствую», - рассказали они.

Позже в пресс-службе ГСЧС прокомментировали инцидент.

Они сообщили, что сигнал о возгорании поступил в Службу спасения в 17.04

Прибывшие пожарники локализовали огонь через 10 минут и полностью его потушили спустя полчаса.

Сгорела летняя терраса заведения на территории ресторана.

К счастью, на тот момент не эксплуатировалась.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 8 человек личного состава.

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ЧП случилось прошлой ночью в одноэтажном здании магазина «Яскравий соняшник» на улице Долгой 123/1.

Прибывшие на место вызова спасатели увидели, как пылают перекрытия одноэтажного отдельно стоящего здания магазина.

В ГСЧС отметили, что пожар был локализован в 02:49 и ликвидирован в 03:12 на площади 80 квадратных метров.

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