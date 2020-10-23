В сети показали женщину, которая гоняет на самокате по дорогам Одессы с маленькими детьми
Ее фото разместил на своей странице в Фейсбуке инспектор ювенальной превенции ГУНП Дмитрий Ревун, передает Politeka.net,
На снимке видно, как в темное время суток женщина катает по проезжей части на электросамокате двоих маленьких детей. Она лавирует между автомобилями на скорости, поставив за руль ребенка постарше, а в рюкзаке на спине везет младенца.
Ревун просит сообщить данные одесситки, которая подвергает опасности своих детей. Также он сообщил, что снимок сделан предположительно в Киевском районе Одессы.
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Одесситы сообщили, что видели горе-мать на улице Вильямса и Филатова. Некоторые рассказали, что женщина так часто катается с детьми и мужем и шокированным водителям приходится ее объезжать, видя такую беспечность.
«Кстати, ситуация - угроза жизни и здоровью детей, исходящая от мамы. Все основания для досудебного отобрания детей органом опіки в соответствии со статьей 170 СК України»,
«Это просто без комментариев...Она мозг вообще где забыла???Так подвергать опасности детей , надо быть полной идиоткой»,
«Я видела такую маму с мальчиком лет трёх. Он стоял впереди неё. Шок»,
«Ну честно сказать тут не чего и матерится не хочется .На такой риск только может безголовый человек пойти .Последне время я смотрю люди реально двинутые стали!», - пишут в сети.
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