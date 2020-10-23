Новые ограничения вступают в силу с понедельника 26 октября

Ухудшение ситуации с эпидемией привело к тому, что в Одесской области снова ужесточили карантин

Так, в регионе увеличится количество красных зон.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Politeka.net

Новые ограничения вступают в силу с понедельника 26 октября и будут действовать 14 дней.

Согласно обновленным данным в «красной» зоне оказались Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области.

Одесса по-прежнему остается в «оранжевой» зоне, кроме того туда вошли Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, и Южный, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский , Сиротский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области.

По состоянию на утро, 23 октября, в Одесской области зафиксировали 571 новых случаев заражения.

За всё время пандемии на Одесчине зарегистрировано 21 128 заболевших. За сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались три пациента.

Общее число летальных исходов - 314 человек. Выздоровели 3270 человек, 17544 болеют, у 22336 подозревают китайский вирус.

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