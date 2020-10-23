Появилась информация, где в Одессе можно сдать ПЦР-тест и сколько он стоит

Об этом пишет ТСН .

Ухудшение эпидемической ситуации с китайской инфекцией тревожат умы одесситов. Новые вирусные антирекорды, которые бьет Одесская область день ото дня сеют панику среди населения. Да и введенные властью страны карантинные ограничения не дают ожидаемых результатов.

Что же делать людям, которые подозревают у себя наличие инфекции?

МОЗ советует сразу обращаться к семейному врачу, если человек заметил у себя опасные вирусные симптомы. Пройти онлайн-тестирование на COVID-19 можно на сайте министерства.

Всего существуют три вида тестов на выявление коронавируса — экспресс-тест, ПЦР-тест и ИФА-тест.

ПЦР-тест на ковид предназначен для обнаружения ДНК вируса в организме пациента в момент тестирования. Он позволяет установить в настоящий момент времени, может человек быть переносчиком вируса или нет.

Врачи отмечают, что он более эффективные, чем экспресс, после которого все равно придется делать ПЦР.

Как подготовиться к ПЦР-тесту?

за 6 часов до теста — не используйте спреи или таблетки для горла;

за 3-4 часа до теста — не жуйте жвачку, конфеты, не ешьте, не пейте, не полоскайте горло, не чистите зубы и не курите.

Где в Одессе сделать ПЦР-тест и сколько он стоит?

Жители Одессы, подозревающие у себя симптомы, могут сделать ПЦР-тестирование бесплатно в опорных больницах. Для этого нужно посетить своего семейного врача, который выпишет направление.

Также пройти исследование еще можно в частных лабораториях и клиниках. Стоимость в каждой отличаются и составляет около 2000 гривен. Ждать примерно двое-трое суток.

В частных клиниках "Святая Екатерина" и "Одрекс" ПЦР-тест можно сделать за 2000 грн. В "Святой Екатерине" ждать результатов нужно около 2 рабочих дней, а записаться можно, позвонив в клинику. В "Одрексе" ориентировочное время ожидания составляет 24 часа после взятия материалов. Анкету можно заполнить на сайте клиники. За такую же стоимость исследование проведут в медицинских центрах Into-Sana.

В лабораториях "Смартлаб" ПЦР-тестирование стоит 1820 гривен. Там исследования проводят в порядке живой очереди. Если сдать анализ до 16:00, ждать нужно будет 2 рабочих дня. Если после 16:00 — 3 рабочих дня. Сделать ПЦР в этой лаборатории можно по адресам, указанным на официальном сайте.

В одесском аэропорту пассажиры могут сделать ПЦР-тест за 1800 гривен.

Напомним, что одесситов огорошили новым заявлением о больницах: "Будут принимать только зараженных"

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