В Одессе ревнивец забил до смерти приятеля своей девушки
Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам правоохранителей, 33-летний одессит, узнав от девушки, которой несколько дней не было дома, что она находилась у приятеля, пришел в ярость и отправился к нему выяснять отношения.
В ходе разговора между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку, в которой 31-летнему потерпевшему были причинены повреждения внутренних органов. Молодой человек скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
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Копы оперативно разыскали злоумышленника. Он находился неподалеку от места преступления на скамейке в одном из дворов. Мужчина был потрясен, когда узнал о смерти противника.
Сейчас подозреваемый помещен в СИЗО, ему светит за содеянное до десяти лет тюрьмы.
До этого мы сообщали, что в Одессе мужчина зарезал приятеля и спрятал его тело у себя на балконе. Ему не понравилось, что тот слишком хвастался своей жизнью.
Жестокое преступление было совершенно в Малиновском районе города.
Во время патрулирования района правоохранители почувствовали жуткий запах, который доносился из подъезда многоэтажки. Войдя в парадную, они смогли определить, из какой квартиры доносился резкий «аромат», а войдя в жилище увидели труп.
Позже выяснилось, что в этой квартире произошло страшное: одессит зарезал своего знакомого, с которым познакомился на улице.
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