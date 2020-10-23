В Одессе ревнивец забил до смерти приятеля своей девушки

Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам правоохранителей, 33-летний одессит, узнав от девушки, которой несколько дней не было дома, что она находилась у приятеля, пришел в ярость и отправился к нему выяснять отношения.

В ходе разговора между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку, в которой 31-летнему потерпевшему были причинены повреждения внутренних органов. Молодой человек скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Копы оперативно разыскали злоумышленника. Он находился неподалеку от места преступления на скамейке в одном из дворов. Мужчина был потрясен, когда узнал о смерти противника.

Сейчас подозреваемый помещен в СИЗО, ему светит за содеянное до десяти лет тюрьмы.

До этого мы сообщали, что в Одессе мужчина зарезал приятеля и спрятал его тело у себя на балконе. Ему не понравилось, что тот слишком хвастался своей жизнью.

Жестокое преступление было совершенно в Малиновском районе города.

Во время патрулирования района правоохранители почувствовали жуткий запах, который доносился из подъезда многоэтажки. Войдя в парадную, они смогли определить, из какой квартиры доносился резкий «аромат», а войдя в жилище увидели труп.

Позже выяснилось, что в этой квартире произошло страшное: одессит зарезал своего знакомого, с которым познакомился на улице.

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