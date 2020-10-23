В Одессе проводят карантинные рейды по студенческим общежитиям

После попадания Одессы в "оранжевую" зону карантина в городе было решено перевести всех студентов вузов на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в ходе внеочередного заседания, передает со ссылкой на пресс-службу одесской мэрии.

Также было решено, что все иногородние учащиеся покинут стены общежития. Чтобы проверить, как соблюдаются карантинные требования сотрудники департамента муниципальной безопасности провели рейды.

Они проинспектировали общежития, расположенные на улицах Генерала Петрова, 18, Успенской, 28/30, Льва Толстого, 24, Академической, 30 и в переулке Тополева, 8 и вручили их руководителям протоколы заседания комиссии.

«В случае выявления фактов несоблюдения протокола комиссии ТЭБ и ЧС сотрудники департамента муниципальной безопасности обращались в правоохранительные органы для составления на руководство общежитий протоколов и предписаний относительно имеющихся нарушений», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро, 23 октября, в Одесской области зафиксировали 571 новых случаев заражения.

За всё время пандемии на Одесчине зарегистрировано 21 128 заболевших. За сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались три пациента.

Общее число летальных исходов - 314 человек. Выздоровели 3270 человек, 17544 болеют, у 22336 подозревают китайский вирус.

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Так, речь идет о больнице № 5, "инфекционке", центре социально значимых болезней на улице Леонтовича и областном клиническом медицинском центре. В "больнице водников" также готовят открытие стационара на 350 мест.

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