На одесской трассе произошла авария с участием грузового автомобиля, в результате чего пострадал мальчик

ДТП произошло днем, в пятницу 23 октября, возле Клеверного моста. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, обнародовав снимки происходящего, передает Politeka.net

По данным инспекторов, водитель фуры МАN Scania не рассчитал радиус поворота, в результате чего грузовик перевернулся.

В аварии есть пострадавшие, это 8-летний мальчик-пассажир и 33-летний водитель.

Их доставили в больницу.

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Авария случилась прямо на пешеходном переходе на проспекте Добровольского. Об этом рассказал свидетель случившегося Вячеслав Грубый.

По словам очевидца, он остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. В это же время с другой стороны дороги на переход вышел еще один человек. Его не заметил водитель встречной маршрутки. В результате столкновения мужчину отбросило в сторону на остановившуюся машину. Пострадавший ударился головой, однако смог встать.

Свидетель рассказал, что мужчина не получил серьезных травм, но другие очевидцы и участники ДТП настояли на вызове скорой помощи.

Напомним, что жизнь человека трагически оборвалась в Одесской области: видео аварии.

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