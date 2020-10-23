В Одессе на пешеходных переходах начали устанавливать пластиковые фигурки детей

Так, первый такой манекен в натуральную величину появился на улице Малиновского, передает Politeka.net

Как рассказал вице-мэр Одессы и глава ЖКХ Дмитрий Жеман, идея состоит в том, чтобы водитель, увидев у обочины детскую фигуру, на всякий случай сбросил скорость - как это и положено делать перед пешеходным переходом, но без дополнительной мотивации соблюдают это правило не все.

«Вот такие вот "пешеходы" стали появляться на пешеходных переходах города. Встретить их можно вблизи школ и других учебных заведений. Уверен, внимание водителей они так же привлекут! Привлекут внимание и заставят сбросить скорость!», - сообщил Жеман.

До этого мы сообщали, что на одесской трассе произошла авария с участием грузового автомобиля, в результате чего пострадал мальчик

ДТП произошло днем, в пятницу 23 октября, возле Клеверного моста.

По данным инспекторов, водитель фуры МАN Scania не рассчитал радиус поворота, в результате чего грузовик перевернулся.

В аварии есть пострадавшие, это 8-летний мальчик-пассажир и 33-летний водитель.

Их доставили в больницу.

Напомним, что горе-мать гоняет по дорогам Одессы, фото: "один ребенок в рюкзаке, другой за рулем"

А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

Также Politeka сообщала, что в Одесской области грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП.