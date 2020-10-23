В Одессе семеро подусидимых одновременно вскрыли себе вены во время судебного заседания
Инцидент случился в пятницу, 23 октября в Малиновском суде, пишет местное издание
Сообщается, что сделали они это после того, как судья решил оставить еще на два месяца под стражей обвиняемых в организации массовых беспорядков в 51-й Одесской колонии.
По информации СМИ, фигуранты орудовали заточками, которые, скорей всего, им скрытно передали вместе с медицинскими масками.
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Подсудимых с резанными ранами рук увезли на скорой.
Отметим, что у многих заключённых истек срок предыдущего наказания, который они отбывали в 51 колонии. Первое заседание по делу состоялось в середине мая 2020 года — почти через год после беспорядков.
До этого мы сообщали, что в Одессе ревнивец забил до смерти приятеля своей девушки.
По словам правоохранителей, 33-летний одессит, узнав от девушки, которой несколько дней не было дома, что она находилась у приятеля, пришел в ярость и отправился к нему выяснять отношения.
В ходе разговора между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку, в которой 31-летнему потерпевшему были причинены повреждения внутренних органов. Молодой человек скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
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