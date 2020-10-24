Китайский вирус не собирается отступать в Одесской области, цифры не снижаются, с каждым днем ситуация все хуже

Как сообщили на сайте СНБО, за сутки в регионе добавилось 364 новых случаев заражения, среди них 19 детей и 5 медиков, передает Politeka.net.

За время пандемии число заболевших достигло 21 494 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе скончались от инфекции 14 заболевших. Общее число летальных случаев уже составляет 326.

Выздоровели 8 308 жителей Одессы и области.

Ареал распространения китайского вируса в Одесской области выглядит следующим образом:

— г. Одесса — 8793 (дети — 490, медработники — 417);

— г. Б.-Днестровский — 372 (дети — 28, медработники — 27);

— г. Измаил — 1248 (дети — 78, медработники — 63);

— г. Черноморск — 548 (дети — 30, медработники — 12);

— г. Теплодар — 90 (дети — 7, медработники — 1);

— г. Южный — 249 (дети — 16 медработники — 4);

— Ананьевский район — 164 (дети — 12, медработники — 25);

— Арцизский район — 360 (дети — 22, медработники — 27);

— Балтский район — 385 (дети — 10, медработники — 33);

— Березовский район — 566 (дети — 63, медработники — 27);

— Б.-Днестровский район — 281 (дети — 16, медработники -15);

— Беляевский район — 1128 (дети — 105, медработники — 54);

— Болградский район — 1182 (дети — 84, медработники — 70);

— Великомихайловский район — 110 (дети — 14, медработники — 4);

— Ивановский район — 295 (дети — 24, медработники — 15);

— Измаильский район — 503 (дети — 31, медработники — 24);

— Килийский район — 181 (дети — 16, медработники — 27)

— Кодымский район — 121 (дети — 10, медработники — 5);

— Лиманский район — 678 (дети — 48, медработники — 42);

— Подольский район — 1026 (дети — 78, медработники — 104);

— Окнянский район — 78 (дети — 2, медработники — 2);

— Любашевский район — 161 (дети — 10, медработники — 6);

— Николаевский район — 82 (дети — 7, медработники — 1);

— Овидиопольский район — 1136 (дети — 86, медработники — 33);

— Ренийский район — 80 (дети — 2, медработники — 2);

— Раздельнянский район — 219 (дети — 13, медработники — 8);

— Савранский район — 142 (дети — 7, медработники — 7);

— Саратский район — 409 (дети — 44, медработники — 22);

— Тарутинский район — 322 (дети — 24, медработники — 16);

— Татарбунарский район — 426 (дети — 28, медработники — 41);

— Захаровский район — 83 (дети 2, медработники — 1);

— Ширяевский район — 76 (медработники — 2).

Ранее мы уже сообщали, что катастрофическая нехватка «койко-мест» для зараженных китайским вирусом стала поводом к тому, что теперь в Одессе четыре городские больницы будут принимать исключительно пациентов с Covid-19.

Так, речь идет о больнице № 5, "инфекционке", центре социально значимых болезней на улице Леонтовича и областном клиническом медицинском центре. В "больнице водников" также готовят открытие стационара на 350 мест.

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