Китайская инфекция продолжает активно шириться среди жителей Одессы и области

Как сообщают в СНБО, по состоянию на начало рабочей недели, 26 октября, в области зарегистрировали 348 новых случаев заражения, передает Politeka.net.

За время пандемии заболели 22179 человек и скончались от вируса и сопутствующих заболеваний 333 жителя Одесской области.

Только за прошлые сутки умерли 5 пациентов. Справится с болезнью смогли уже 3272, именно столько выздоровлений зафиксировано за время пандемии на Одесчине 18574 болеют, у 23958 подозревают китайский вирус.

Напомним, что с понедельника, 26 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Согласно нему Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне.

В "красную" зону попали Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области.

Ранее мы уже сообщали, что катастрофическая нехватка «койко-мест» для зараженных китайским вирусом стала поводом к тому, что теперь в Одессе четыре городские больницы будут принимать исключительно пациентов с Covid-19.

Так, речь идет о больнице № 5, "инфекционке", центре социально значимых болезней на улице Леонтовича и областном клиническом медицинском центре. В "больнице водников" также готовят открытие стационара на 350 мест.

Напомним, что новое ужесточение карантина добралось до Одесчины: "Красных зон стало больше"

Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."

Также Politeka писала, вирус скосил новый "урожай" жертв в Одесской области, область вырвалась в лидеры