В понедельник, 26 октября, Одессу сковали масштабные пробки

Причиной стали сразу несколько дорожно-транспортных аварий в разных районах Одессы, пишут местные СМИ .

Так, в 09.45 под Пересыпским мостом столкнулись микроавтобус Mercedes с автомобилем Subaru.

В результате ДТП оказались перекрыты две полосы движения в сторону центра города, что привело к пробке.

Водители ждут приезда патрульной полиции.

По словам очевидцев, пострадавших нет.

Второе ДТП произошло на Объездной дороге. Сообщается, что фура зацепила легковой автомобиль. Водители вынуждены объезжать место происшествия через заправку.

Ещё две аварии случились на поселке Котовского.

На Академика Заболотного столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Chery Amulet.

Также дорогу не поделили водитель BMW и Deawoo Lanos в районе улицы Академика Сахарова.

На Маршала Малиновского лоб в лоб столкнулись две иномарки. На месте работает патрульная полиция. Информации о пострадавших нет.

Кроме того, масштабный затор образовался возле Привокзальной площади. Там один автомобиль протаранил другой.Данных о пострадавших нет.



Ранее мы сообщали, что в последнюю неделю октября Одессу накроют грозовые дожди, однако погода побалует теплом.

По прогнозам синоптиков, пасмурная, а местами дождливая погода будет наблюдаться в начале недели, ближе к ее середине распогодится. При это дневная температура позволит одесситам ещё поносить лёгкую одежду на протяжении дня. Ежедневно ожидается температура от +12 до +17, а местами будет почти летняя погода, воздух прогреется аж до +22 градусов.

Напомним, что горе-мать гоняет по дорогам Одессы, фото: "один ребенок в рюкзаке, другой за рулем"

А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

Также Politeka сообщала, что в Одесской области грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП.