Появилась новая информация о загруженности опорных больниц во время эпидемии вируса в Одессе

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, по данным на 26 октября, в Одесской области больничные койки загружены на 76%. Надо отметить, что загруженность коек уменьшилась почти на 10% за последние три дня. К примеру, 23 октября коечный фонд в области был заполнен на 85%, передает Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, в городских больницах свободны 63 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

Всего на лечении в одесской инфекционке находятся 167 пациентов с подтвержденным диагнозом, из них 99 человек пребывают в состоянии средней тяжести.

В тяжелом состоянии находятся 68 пациентов, из них 65 человек не нуждаются в искусственной вентиляции легких, три пациента получают кислородную терапию в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19.

Ранее мы писали, что число зараженных китайской инфекцией за сутки добавилось на 348 человек .

За время пандемии заболели 22179 человек и скончались от вируса и сопутствующих заболеваний 333 жителя Одесской области.

Только за прошлые сутки умерли 5 пациентов. Справится с болезнью смогли уже 3272, именно столько выздоровлений зафиксировано за время пандемии на Одесчине 18574 болеют, у 23958 подозревают китайский вирус.

Напомним, что с понедельника, 26 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Согласно нему Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне.

Напомним, что новое ужесточение карантина добралось до Одесчины: "Красных зон стало больше"

Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."

Также Politeka писала, вирус скосил новый "урожай" жертв в Одесской области, область вырвалась в лидеры