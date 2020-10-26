В пакете овсянки, купленной в супермаркете, одессит нашел детёнышей мышей

Соответствующее видео гуляет по просторам интернета и набирает популярность, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, по словам мужчины, в овсянке быстрого приготовления он обнаружил двух новорожденных грызунов, они были живыми.

Пакетик каши, утверждает одессит, он купил в магазине по дороге на рыбалку.

Когда он его открыл, то увидел двух живых мышат.

Отметим, что одного зверька уже пристроили в заботливые руки, а вот второй все еще нуждается в новом доме.

"Мышей разобрали не всех. Есть вот еще Жора. Он ищет заботливые руки", — рассказал мужчина.

Не так давно мы писали, что в Одессе на Черемушках заметили одноногого мужчину без одежды, который прыгал через витрины в супермаркете.

Сначала неадекватный мужчина разделся и начал прыгать по улицам в районе Дома мебели. Он скакал прямо по проезжей части и не реагировал на замечания прохожих. Чудом оставшись живым, он допрыгал до супермаркета «Копейка», и там стал прыгать через витрины.

Свидетели инцидента говорят, что когда неадекват увидел полицейских, то даже пытался одеться, однако всё равно стражи порядка задержали мужчину.

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