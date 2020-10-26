Компания "Укразализныця" предупредила своих пассажиров о новых карантинных запретах в Одесской области
Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Politeka.net.
Так, с 26 октября закрыта продажа билетов на поезда со станции Подольск.
Пассажиры не смогут купить билеты со станции Подольск на следующие поезда:
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№ 106/105 Киев – Одесса;
№ 108/107 Одесса – Ужгород;
№136 / 135 Одесса – Черновцы;
№ 146/145 Киев – Измаил;
№ 763/764 Киев – Одесса.
С указанной станции поезда будут курсировать без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.
Напомним, что с понедельника, 26 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Согласно нему Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне.
В "красную" зону попали Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области.
По состоянию на начало рабочей недели, 26 октября, в области зарегистрировали 348 новых случаев заражения.
За время пандемии заболели 22179 человек и скончались от вируса и сопутствующих заболеваний 333 жителя Одесской области.
Только за прошлые сутки умерли 5 пациентов. Справится с болезнью смогли уже 3272, именно столько выздоровлений зафиксировано за время пандемии на Одесчине 18574 болеют, у 23958 подозревают китайский вирус.
Напомним, что новое ужесточение карантина добралось до Одесчины: "Красных зон стало больше"
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