На въезде в Украину одесские пограничники обнаружили похищенный автомобиль и преступника-иностранца

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-центре Госпогранслужбы.

В частности, при попытке пересечь украинскую границу в пункте пропуска «Кучурган» сотрудники Подольского погранотряда выявили автомобиль марки «BMW» под управлением 40-летнего гражданина Молдовы.

Во время контроля сработала база данных Интерпола и тогда выяснилось, что машина была похищена в Италии еще два года назад.

В тоже время в пресс-службе рассказали о еще одном случае на границе.

В пункте пропуска «Староказачье», что на границе с Молдовой, военнослужащие выявили иностранца, которого разыскивал Интерпол.

В базе данных содержалась информация с требованием об аресте и последующей экстрадиции жителя Молдовы, которого разыскивали немецкие полицейские. Преступника подозревают в покушении на убийство группой лиц.

22-летнего молдаванина задержали и передали сотрудникам Нацполиции. Отмечается, что информацию об иностранце передали Укрбюро Интерпола в Киеве.

Не так давно мы сообщали, что на границе в Одесской области силовики задержали банду иностранцев, которая похитила из банкоматов крупную сумму денег.

В состав преступной группировки входили пять иностранцев, все они граждане Молдовы и ранее уже были судимы. Мужчины грабили банкоматы в Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областях.

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