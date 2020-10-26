В сети показали очередь из скорых, которые привезли тяжелобольных людей в больницу Измаила Одесской области

Соответствующий снимок появился на странице «Измаильской экстренной медпомощи» в Фейсбук, передает Politeka.net

«И у нас уже....2 часа в очереди. ( фото для неверующих)», - говорится в подписи к кадру.

В тоже время как стало известно, в больницу Измаила идет госпитализация больных из Килийского района, которые получили подтвержденный диагноз на COVID-19. Пять человек доставили в тяжелом состоянии, отправка еще 8 ожидается в ближайшие дни. Среди них двое детей.

Всего за сутки в Килие положительный результат на китайский вирус получили 21 человек.

Ранее мы сообщали, что по данным на 26 октября, в Одесской области больничные койки загружены на 76%. Надо отметить, что загруженность коек уменьшилась почти на 10% за последние три дня. К примеру, 23 октября коечный фонд в области был заполнен на 85%.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, в городских больницах свободны 63 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

Ранее мы писали, что в Одесской области за сутки зафиксировано 348 новых случая заражения.

За время пандемии заболели 22179 человек и скончались от вируса и сопутствующих заболеваний 333 жителя Одесской области.

Только за прошлые сутки умерли 5 пациентов. Справится с болезнью смогли уже 3272, именно столько выздоровлений зафиксировано за время пандемии на Одесчине 18574 болеют, у 23958 подозревают китайский вирус.

Напомним, что новое ужесточение карантина добралось до Одесчины: "Красных зон стало больше"

Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."

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