В сети показали, как полицейские ловили неадекватного водителя на внедорожнике
Кадры погони разместили на youtube-канале «Центра-077», передает Politeka.net, (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Камеры наружного наблюдения зафиксировали полный маршрут гонщика, который устроил в центре города как минимум четыре аварии. В одной из них есть пострадавшие.
Неадекват под действием, как он сам признался амфетаминов, врезаться в несколько машин, снес ограждения на улице Троицкой и вместе с ними повернул на Канатную, а затем протаранил полицейский Priuus.
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Также на записи видно, что еще до начала поездки мужчина находился в неадекватном состоянии. Он ходил по улице с дубинкой в руках, затем выставил на перекрестке столик со стульями и перекрестился.
Когда его задержали, то мужчина признался, что употреблял наркотики.
«В Одессе гонщик, по фамилии Гула Владимир Валентинович, под амфетаминами (по его же словам) гонял по встречке, протаранил копов, а затем въехал на территорию военной академии, где врезался в памятник, дерево и загорелся», - говорится в подписи к видео.
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