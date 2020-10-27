Украину всколыхнула история о женщине, которая умерла с новонардженным ребенком на руках

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.

Так, пользователь Владислав Эттейла на своей странице в Facebook рассказал, что тяжело больная женщина в течение 11 лет пыталась завести ребенка и в один момент у нее наконец получилось забеременеть. Рождение ребенка несло риск для ее жизни, но женщина все же решила попробовать.

Во время родов возникли осложнения. Врач проводил операцию 7 часов, однако он не мог спасти женщину и ее младенца. Тогда у женщины было два варианта: либо спасти свою жизнь, либо жизнь ребенка.

Она сказала врачу, что готова пожертвовать собой, чтобы ее ребенок жил. Медик выполнил просьбу женщины. После рождения ребенка он положил младенца рядом с ней, чтобы она перед смертью смогла посмотреть в глаза малыша.

"Мать в последний раз берет ребенка, после рождения целует и обнимает в течение нескольких минут, улыбается и закрывает глаза, оставляя жизнь... Каждая мать, после прочтения этой истории, должна поблагодарить Господа Бога за возможность быть мамой и видеть, как растет ее ребенок!"- написал пользователь соцсети.

Напомним, что приезжие с детьми открыли охоту на одесситов у вокзала: подробности произвола.

Как сообщала Politeka, серийный преступник открыл охоту на женщин в Одессе: "все ради...".

Также Politeka писала, что в Одесской области застрелили подростка, кадры трагедии: "мальчик вышел во двор и...".