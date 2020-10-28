На помрынке «7 километр» вспыхнуло противостояние между украинскими силовиками и турецкими предпринимателями

Об этом пишет « Думская ».

Всё началась с того, как рассказали очевидцы, что в магазин тканей пришла налоговая инспекция, которые требовали взятку. Хозяин не дал, сначала запугивали, ну потом придумали причины разные, и перешли к конфискации товара.

Чтобы изъять партию товара и фурнитуры приехали спецназ «Альфа» и СБУ-шники, однако, однако сделать это сразу не удалось. Защищать товар бросился владелец.

Предприниматель, облил себя бензином и хотел поджечь, но его удержали.

«Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Они заблокировали СБУшников с товаром и не выпускали с территории рынка», — рассказал очевидец событий.

В итоге спецназовцы вместе с товаром оказались в оцеплении. А владелец партии ткани оказался в больнице. После всего происходящего ему стало плохо.

Когда на рынок съехались общественники и журналисты, ситуация немного успокоилась. В какой-то момент группа "Альфа" все же прорвала оцепление турков и партию товара вывезла. Троих человек задержали.

По данным издания, правоохранители производили выемку товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании определения Шевченковского районного суда Киева.

«В деле фигурирует некий бизнесмен с китайским поставщиком (не турок), торгующий тюлем. В решение суда вписали еще ряд лиц, которые получают товар от того же поставщика из КНР. Кроме того, туда попал выходец из Турецкой Республики. Последний не имеет никакого отношения к Китаю и реализует только турецкие ткани. Ранее этого человека неоднократно прессовали разные «органы», и он полагает, что речь идет о заказе», - рассказали журналисты «Думской».

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