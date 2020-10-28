На помрынке «7 километр» вспыхнуло противостояние между украинскими силовиками и турецкими предпринимателями
Об этом пишет «
Всё началась с того, как рассказали очевидцы, что в магазин тканей пришла налоговая инспекция, которые требовали взятку. Хозяин не дал, сначала запугивали, ну потом придумали причины разные, и перешли к конфискации товара.
Чтобы изъять партию товара и фурнитуры приехали спецназ «Альфа» и СБУ-шники, однако, однако сделать это сразу не удалось. Защищать товар бросился владелец.
Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка»
Аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз: "Погода будет удивлять..."
Не хуже Асмус и Брежневой: как выглядят первые жены Харламова, Меладзе и Баскова, редкие фото
Кристина Асмус предстала перед публикой без лифчика, Харламов затаил дыхание: "По многочисленным просьбам..."
Предприниматель, облил себя бензином и хотел поджечь, но его удержали.
«Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Они заблокировали СБУшников с товаром и не выпускали с территории рынка», — рассказал очевидец событий.
В итоге спецназовцы вместе с товаром оказались в оцеплении. А владелец партии ткани оказался в больнице. После всего происходящего ему стало плохо.
Когда на рынок съехались общественники и журналисты, ситуация немного успокоилась. В какой-то момент группа "Альфа" все же прорвала оцепление турков и партию товара вывезла. Троих человек задержали.
По данным издания, правоохранители производили выемку товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании определения Шевченковского районного суда Киева.
«В деле фигурирует некий бизнесмен с китайским поставщиком (не турок), торгующий тюлем. В решение суда вписали еще ряд лиц, которые получают товар от того же поставщика из КНР. Кроме того, туда попал выходец из Турецкой Республики. Последний не имеет никакого отношения к Китаю и реализует только турецкие ткани. Ранее этого человека неоднократно прессовали разные «органы», и он полагает, что речь идет о заказе», - рассказали журналисты «Думской».
Напомним, что сотни студентов согнали, как массовку в Одессе, видео: "люди теряют сознание" .
Как сообщала Politeka, в Одессе члены избиркомов вторые сутки ночуют с бюллетенями на ступеньках, фото
Также Politeka писала, что похищение и покушение: иностранцы устроили переполох на границе в Одесской области, кадры