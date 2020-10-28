В Одессе автомобиль протаранил автозаправку

Происшествие случилось возле Пересыпского моста на улице Атамана Головатого. Подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net  (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

По данным инспекторов, водитель Mitsubishi не выбрал небезопасную скорость, а затем не справился с управлением перед перестроением и врезался на АЗС в колонку и автомобиль Volkswagen, который в это время стоял на заправке.

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От удара передняя часть авто Mitsubishi задымилась. Чтобы не допустить пожара, полицейские  принялись тушить машину огнетушителем.  После на место прибыли спасатели.  Они потушили пожар и ликвидировали горюче-смазочные материалы.

К счастью, всё обошлось без пострадавших.

Патрульные составили на 24-летнего водителя административный протокол.

Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения.

Кроме того, очевидцы показали последствия аварии.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе грузовик без водителя протаранил магазин.

Разрушительное ДТП случилось в Суворовском районе по 20-й линии трамвая.

На Хаджибеевской дороге водитель фуры марки Renault остановился и вышел с грузовика, чтобы сходить в магазин. В это время автомобиль самовольно начал катиться.

В результате происшествия никто не пострадал, кроме здания магазина.

Напомним, что  на рынке "7 километр" взбунтовались иностранцы, видео противостояния: самосожжение и драка со спецназом

А еще Politeka писала, что в одесском трамвае мужчины устроили разборки с пенсионерами, видео: "вломил и высадил"

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