В Одессе автомобиль протаранил автозаправку

Происшествие случилось возле Пересыпского моста на улице Атамана Головатого. Подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

По данным инспекторов, водитель Mitsubishi не выбрал небезопасную скорость, а затем не справился с управлением перед перестроением и врезался на АЗС в колонку и автомобиль Volkswagen, который в это время стоял на заправке.

От удара передняя часть авто Mitsubishi задымилась. Чтобы не допустить пожара, полицейские принялись тушить машину огнетушителем. После на место прибыли спасатели. Они потушили пожар и ликвидировали горюче-смазочные материалы.

К счастью, всё обошлось без пострадавших.

Патрульные составили на 24-летнего водителя административный протокол.

Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения.

Кроме того, очевидцы показали последствия аварии.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе грузовик без водителя протаранил магазин.

Разрушительное ДТП случилось в Суворовском районе по 20-й линии трамвая.

На Хаджибеевской дороге водитель фуры марки Renault остановился и вышел с грузовика, чтобы сходить в магазин. В это время автомобиль самовольно начал катиться.

В результате происшествия никто не пострадал, кроме здания магазина.

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