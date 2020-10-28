В Одессе родственники ищут 22-летнего Руслана Вишневского, который бесследно пропал по дороге домой

Об этом на страницах соцсетей рассказала встревоженная знакомая пропавшего Оксана Кравец, передает Politeka.net

Известно, что молодой парень ехал с дачи вечерним рейсом на электричке "Колосова-Одесса.

Это было 22 октября.



Примерно в 23:00 он позвонил маме и рассказал, что уже подъезжает к Пересыпи, однако после разговора связь с мужчиной оборвалась.

«Домой не заходил, утром на работу не вышел

Заявление в полицию подали.

По любой имеющиеся информации звоните маме, Людмиле Александровне по тел: 0679892611 или в полицию», - рассказала Оксана Кравец.

До этого мы писали, что в Одессе разыскивают женщину, которая гоняет на самокате по дорогам с маленькими детьми.

На снимке видно, как в темное время суток женщина катает по проезжей части на электросамокате двоих маленьких детей. Она лавирует между автомобилями на скорости, поставив за руль ребенка постарше, а в рюкзаке на спине везет младенца.

Сотрудники по делам детей просят сообщить данные одесситки, которая подвергает опасности своих детей. Также они сообщили, что снимок сделан предположительно в Киевском районе Одессы.

Напомним, что на Одесчине исчезли 16 детей, полиция сообщила детали: что известно

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