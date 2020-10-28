В Одессе и области продолжает увеличиваться число жерт от китайской инфекции

По сотоянию на утро 28 октября вирус подхватили еще 567 человек.

Именно столько новых случаев заражения зарегистрировали на территории региона за последние сутки. Данные обнародовали в СНБО, передает Politeka.net

Общее число заболевших уже составляет 23207 человек.

За минувшие сутки в Одесском регионе, к сожалению, 13 инфицированных не справились с недугом и закончили свою борьбу с COVID-19 летальным исходом. Общее число погибших составило 351 человек.

Но есть и хорошие новости. 3272 удалось вылечить от инфекции. Кроме того, 19584 болеют на данный момент, и у 24986 подозревают китайский вирус.

Отметим, по состоянию на утро среды, 28 октября, в Украине подтвердилось еще 7 474 новых случая заражения. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 363 075 человек.

Медики настоятельно рекомендуют придерживаться карантинных ограничений, не пренебрегать мерами индивидуальной безопасности и осознано относится к сложившейся ситуации в стране, не усугубляя ее своим индифферентным отношением.

Они напомнили, что ухудшение эпидемиологической ситуации может привести к тотальному карантину, который Украина пережила весной этого года.

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