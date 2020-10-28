Жителей Одессы предупредили о том, что неизвестные люди разбрасывают отраву

Живодеров, которые раскидывают куски мяса, начиненные крысиным ядом и обработанные медицинскими препаратами, зафиксировали на Трассе здоровья, сообщают местные СМИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах, сделанных с камер наружного наблюдения можно увидеть, как неизвестная женщина кидает кусок мяса в сторону собак.

После того такого «обеда» собаки и кошки погибают в страшных муках. Шансов выжить у них, как правило, нет.

По словам зоозащитников, живодеры активизируются каждую осень и весну. Любимым местом у них является Трасса здоровья, куда часто подбрасывают животных.

«Берут противотуберкулезные препараты, от которых собака не выживает. У неё начинается помутнение рассудка, она в истерике, в панике бьется об стены, теряет ориентацию. В конечном итоге у неё сгорают все внутренние органы, она погибает. Также крысиным ядом травят», — рассказала зоозащитница Юлия Рыбак.

Также она добавила, что отравляют не только догхантеры, но и некоторые коммунальщики, ведь вместо того, чтобы массово стерилизовать животных, проще от них избавиться.

В связи с этим одесситов настоятельно просят не отпускать домашних питомцев без присмотра, а также надевать им намордники.

«Мы бы хотели акцентировать внимание на том, что люди должны знать, что это наказуемо. Если удастся найти, кто это делает, они должны знать, что понесут за это наказание», — рассказала еще одна зоозащитница Наталья Дружинина.

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