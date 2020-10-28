В Одессе полиция бросилась на поиски 10-летнего мальчика, который вышел из дома и пропал
Тревожную информацию обнародовали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net
Как стало известно, в Малиновском районе города пропал Олег Писарский, 2010 года рождения.
Известно, что мальчик вышел из дома около 06:00 утра и и больше не возвращался.
Невестка Пугачевой после рождения Вани Преснякова посветила стройными ножками в мини: "Не зря на узи сказали..."
Деми Роуз с трудом спрятала загорелые "перчики" в декольте до пупка: "Самое острое блюдо"
Пышногрудая «невеста» Харламова показала, как ее осчастливили на диване: «Съемка пошла не по плану»
Постаревший Харатьян перепугал фанатов новым лицом, "гардемарина" не узнать: "С бодуна..."
Приметы пропавшего ребенка – рост 120-122 см, худощавый, с русым цветом волос и зелеными глазами. Одет был в темно-зеленую куртку, синие джинсы и черные кеды с белыми вставками.
«Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить об этом по телефону: (048) 765-75-27 или на горячую линию «102», - говорится в сообщении.
До этого мы сообщали, что в Одессе родственники ищут 22-летнего Руслана Вишневского, который бесследно пропал по дороге домой.
Об этом на страницах соцсетей рассказала встревоженная знакомая пропавшего Оксана Кравец.
Известно, что молодой парень ехал с дачи вечерним рейсом на электричке "Колосова-Одесса.
Это было 22 октября.
Примерно в 23:00 он позвонил маме и рассказал, что уже подъезжает к Пересыпи, однако после разговора связь с мужчиной оборвалась.
«Домой не заходил, утром на работу не вышел.
Заявление в полицию подали.
По любой имеющиеся информации звоните маме, Людмиле Александровне по тел: 0679892611 или в полицию», - рассказала Оксана Кравец.
Напомним, что на Одесчине исчезли 16 детей, полиция сообщила детали: что известно
А еще Politeka писала, что горе-мать гоняет по дорогам Одессы, фото: "один ребенок в рюкзаке, другой за рулем"
Также Politeka сообщала, что полиция сообщила тревожные данные, 21 ребенок пропал на Одесчине: что известно