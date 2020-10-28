В Одессе полиция бросилась на поиски 10-летнего мальчика, который вышел из дома и пропал

Тревожную информацию обнародовали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Как стало известно, в Малиновском районе города пропал Олег Писарский, 2010 года рождения.

Известно, что мальчик вышел из дома около 06:00 утра и и больше не возвращался.

Приметы пропавшего ребенка – рост 120-122 см, худощавый, с русым цветом волос и зелеными глазами. Одет был в темно-зеленую куртку, синие джинсы и черные кеды с белыми вставками.

«Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить об этом по телефону: (048) 765-75-27 или на горячую линию «102», - говорится в сообщении.

До этого мы сообщали, что в Одессе родственники ищут 22-летнего Руслана Вишневского, который бесследно пропал по дороге домой.

Об этом на страницах соцсетей рассказала встревоженная знакомая пропавшего Оксана Кравец.

Известно, что молодой парень ехал с дачи вечерним рейсом на электричке "Колосова-Одесса.

Это было 22 октября.

Примерно в 23:00 он позвонил маме и рассказал, что уже подъезжает к Пересыпи, однако после разговора связь с мужчиной оборвалась.

«Домой не заходил, утром на работу не вышел.

Заявление в полицию подали.

По любой имеющиеся информации звоните маме, Людмиле Александровне по тел: 0679892611 или в полицию», - рассказала Оксана Кравец.

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