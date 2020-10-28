В Одессе члену избирательной комиссии стало плохо и он умер

У мужчины случился сердечный приступ. Это произошло утром, 28 октября, в здании «новой мэрии» на улице Косовской, где он ждал своей очереди для сдачи бюллетеней и протоколов голосования.

В то же время в пресс - службе горсовета подтвердили информацию и рассказали подробности.

В 8: 45 бригада медиков скорой помощи забрала мужчину в еврейскую больницу. Ему поставили диагноз острый инфаркт миокарда и отек легких. Сердце остановилось, пациента интубировали. Легочно-сердечная реанимация оказалась неэффективной. В 9: 35 медики констатировали смерть пациента.

Мужчине было 48 лет.

Ранее мы писали, что в Одессе членам избирательных комиссий приходится ночевать на лестнице, потому что уже второй день они не могут сдать протоколы.

Так, в Одессе второй день подряд члены участковых избирательных комиссий не могут сдать протоколы в городской территориальный избирком и образуют огромные очереди. Многим из членов избиркомов пришлось ночевать прямо на лестнице "новой мэрии", охраняя бюллетени.

Людей "загнали" в коридор, где даже при открытых окнах практически нечем дышать.

Кое-кому родственники приносили складные стулья, раскладушки и карематы. Люди спят и едят прямо в коридорах.

Одесситы рассказали, что в здании нет даже ни одной скамейки, поэтому люди разных возрастов лежали где придется.

Напомним, что сотни студентов согнали, как массовку в Одессе, видео: "люди теряют сознание".

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