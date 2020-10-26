Гастролеры из Закавказья устроили разборки в одесском ресторане

Как передает Politeka.net, такую информацию обнародовали в пресс-службе местной полиции.

По сообщениям правоохранителей, вечером 25 октября, компания мужчин кавказцев зашла в заведение «Фанкони» на углу улиц Екатерининской и Ланжероновской, однако персонал ресторана отказался их обслуживать из-за недостойного поведения во время предыдущего визита.

Сначала завязалась потасовка с официантом, после чего дебоширы бросились в драку с частной охраной. Один из охранников выстрелил в воздух из пистолета, чтобы усмирить кавказцев.

Далее правонарушители скрылись с места происшествия на белом BMV, но их задержали полицейские.

Дебоширами оказались иностранные граждане из Закавказья в возрасте от 25-ти до 30-ти лет. За хулиганство их поместили в СИЗО. Теперь им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Не так давно мы сообщали, что под Одессой банда похитила дальнобойщика и подожгла грузовик, чтобы скрыть следы преступления.

Преступление было совершено еще в конце лета, однако разыскать и задержать одного из злоумышленников правоохранители сумели только сейчас. Им оказался 45-летний одессит, мужчина уже помещен под стражу по решению суда. Поиски его сообщника продолжаются.

В конце августа недалеко от Одессы неизвестные, угрожая насилием, завладели фурой дальнобойщика, который перевозил турецкий текстиль, а самого иностранца вывезли в Кировоградскую область и ночью отпустили. Мужчина добрался до ближайшей автозаправки и сообщил о случившемся в полицию.

Копы установили, что прицеп с товаром похитители перевезли в Овидиопольский район, а грузовик отогнали в Белгород-Днестровский, где подожгли, чтобы скрыть преступление.

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