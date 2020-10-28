В последнее время в Одессе участились случаи ограбления припаркованных автомобилей

Об одном таком инциденте рассказали в местной полиции, передает Politeka.net

Так, прямо в центре Одессы на улице Базарной банда налетчиков разбила окно камнем и проникла в салон припаркованного микроавтобуса. Злоумышленники похитили из него три пассажирских сиденья, магнитолу и акустическую систему.

Пострадавший водитель обратился в полицию. По горячим следам копы разыскали похитителей, однако они уже успели продать чужое имущество.

Выяснилось, что к ограблению были причастны трое мужчин, это 33-летний житель Николаева, 27-летний одессит и его сверстник из Кировоградской области. Все они имеют судимости за совершение преступлений подобного плана.

Мужчин задержали и поместили в СИЗО. Им светит от трех до шести лет лишения свободы.

До этого мы сообщали, что в в Одессе разоблачили банду грабителей, одному из которых всего 13 лет.

Так, в ночное время суток около одесского железнодорожного вокзала на Куликовом поле злоумышленники с кулаками набросились на проходившего мимо мужчину и отобрали у него мобильный телефон стоимостью 30 тысяч гривен. Пострадавший одессит обратился в полицию.

Позже копы выяснили, что нападавшие приехали из Измаила. Одному из них 31 год, а второму всего 13 лет.

На тот момент смартфон они успели продать всего за 3 тысячи гривен, а выручку от добычи раздели между собой. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение гаджета.

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