В последнее время в Одессе участились случаи ограбления припаркованных автомобилей
Об одном таком инциденте рассказали в местной полиции, передает Politeka.net
Так, прямо в центре Одессы на улице Базарной банда налетчиков разбила окно камнем и проникла в салон припаркованного микроавтобуса. Злоумышленники похитили из него три пассажирских сиденья, магнитолу и акустическую систему.
Пострадавший водитель обратился в полицию. По горячим следам копы разыскали похитителей, однако они уже успели продать чужое имущество.
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Выяснилось, что к ограблению были причастны трое мужчин, это 33-летний житель Николаева, 27-летний одессит и его сверстник из Кировоградской области. Все они имеют судимости за совершение преступлений подобного плана.
Мужчин задержали и поместили в СИЗО. Им светит от трех до шести лет лишения свободы.
До этого мы сообщали, что в в Одессе разоблачили банду грабителей, одному из которых всего 13 лет.
Так, в ночное время суток около одесского железнодорожного вокзала на Куликовом поле злоумышленники с кулаками набросились на проходившего мимо мужчину и отобрали у него мобильный телефон стоимостью 30 тысяч гривен. Пострадавший одессит обратился в полицию.
Позже копы выяснили, что нападавшие приехали из Измаила. Одному из них 31 год, а второму всего 13 лет.
На тот момент смартфон они успели продать всего за 3 тысячи гривен, а выручку от добычи раздели между собой. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение гаджета.
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А еще Politeka писала, что в одесском трамвае мужчины устроили разборки с пенсионерами, видео: "вломил и высадил"
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