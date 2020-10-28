В Одесской области мужчина во время ссоры удари соседа по голове

Об инцидент стало известно из сообщений пресс-службы местной полиции, передает Politeka.net

47-летний житель Измаильского района пришел в гости к своему приятелю. Мужчины вместе отдыхали, а затем между ними возникла ссора. В какой-то момент гость выхватил садовую сапку и ударил ей по голове хозяина жилища, а затем бросил его и пошел домой.

57-летний пострадавший получил тяжелую травму головы. Его родственники вызвали скорую, а те в свою очередь, оповестили полицейских.

Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное.

Мужчину, который орудовал сапкой, задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Фигуранту грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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33-летний одессит, узнав от девушки, которой несколько дней не было дома, что она находилась у приятеля, пришел в ярость и отправился к нему выяснять отношения.

В ходе разговора между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку, в которой 31-летнему потерпевшему были причинены повреждения внутренних органов. Молодой человек скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Копы оперативно разыскали злоумышленника. Он находился неподалеку от места преступления на скамейке в одном из дворов. Мужчина был потрясен, когда узнал о смерти противника.

Сейчас подозреваемый помещен в СИЗО, ему светит за содеянное до десяти лет тюрьмы.

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