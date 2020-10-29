В квартиру одессита ворвались неизвестные люди, вытолкали его из жилища, а затем поменяли замки на двери

Подробности инцидента, который имел место 28 октября, рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Пострадавши обратился за помощью в правоохранительные органы. Когда силовики приехали, то обнаружили у дома заявителя четырех мужчин.

По предварительной информации, указанная недвижимость является предметом судебных споров, а лица, проникшие в жилище, - одной из сторон процесса.

«С целью объективного установления обстоятельств все участники конфликта предоставляют объяснения в райотделе», - рассказали в полиции.

До этого мы сообщали, в Одессе мужчина зарезал приятеля и спрятал его тело у себя на балконе.

Во время патрулирования Малиновского района правоохранители почувствовали жуткий запах, который доносился из подъезда многоэтажки. Войдя в парадную, они смогли определить, из какой квартиры доносился резкий «аромат», а войдя в жилище увидели труп.

Позже выяснилось, что в этой квартире произошло страшное: одессит зарезал своего знакомого, с которым познакомился на улице.

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