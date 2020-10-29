В сети показали, как считают голоса

В Одессе во время подсчета голосов не обошлось без скандалов и происшествий

Так, около полуночи во время заседания Суворовской районной избирательной комиссии между депутатами от ОПЗЖ и «Доверяй делам» произошли стычки. Соответствующее видео выложил на страницах соцсетей одесский общественник Демьян Ганул, передает Politeka.net

«Посмотрите все, какие это грязные выборы. Послушайте эти крики, это просто цирк. Это не покажут по телевизору, полиции что-то очень мало», - говорил Ганул.

Поначалу в здании Суворовской райадминистрации на проспекте Добровольского затянулось заседание. Уже за полночь некоторые кандидаты в депутаты высказали мнение, что комиссия неправильно считает голоса и потребовали начать пересчет. Речь шла о протоколах выборов депутатов городского совета.

Члены комиссии не согласились с мнением политиков и обратились к полицейским с просьбой вывести из здания негодующих кандидатов.

После этого в помещениях администрации пропало электричество.

"К месту вызова было н направлено отделение спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели установили специальную мобильную установку и обеспечили освещение зала заседания избирательной комиссии.

Около 01:30 в помещениях восстановили электричество.

После этого в полицию позвонила женщина и рассказала, что в Суворовской районной администрации находится бомба.

На место съехались правоохранители, пиротехники и кинологи, которые обследовали территорию.

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