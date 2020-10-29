Китайский вирус продолжает косить жителей Одессы и области

По состоянию на утро 29 октября, количество зараженных в регионе увеличилось на 423 человека. Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре МОЗ Украины, передает Politeka.net

Общее число инфицированных уже составляет 23 628 пациентов.

Летальных случаев за сутки зафиксировали 6, из них 3 — в Одессе. С начала эпидемии в Одессе и области скончались 359 человек, у которых подтвердили вирус.

Выздоровели 10 599 жителей область. За прошедшие сутки — 338 человек.

Больше всего новых случаев подтверждено в Киеве (+577), а также в Харьковской (+575), Хмельницкой (+478), Одесской (+416) и Львовской (+404) областях.

За день от COVID-19 скончались 113 человек, а с начала эпидемии — 6868 пациентов. При этом выздоровели на минувшие сутки 2990 человек, а всего в стране излечились 151 632 пациента.

До этого мы сообщали, что в Одессе запретили пускать посторонниих на территорию детских садов. Такое решение приняли в одесской мэрии.

По словам директора департамента образования и науки Елена Буйневич, запретить взрослым заходить в детские садики решили, чтобы обезопасить детей на период пандемии, ведь таким образом можно предотвратить скопление людей. Поэтому все праздничные мероприятия в учреждениях будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, что новое ужесточение карантина добралось до Одесчины: "Красных зон стало больше"

Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."

Также Politeka писала, на Одесчине вирус забирает жизни людей один за другим, медики встревожены: "351 человек закончили борьбу..."