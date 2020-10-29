Небезразличных жителей призывают помочь в поисках без вести пропавшей молодой девушки в Одессе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на платформе "911", которая занимается поиском людей.

Так, стало известно, что в обед 28 октября пропала 19-летняя Екатерина Ющенко.

Последний раз девушку видели в 27-м доме на проспекте Гагарина. О том, куда она могла направиться – ничего неизвестно. Связаться с одесситкой тоже не получается.

Приметы пропавшей Кати: рост 160 сантиметров, темно-рыжие волосы, карие глаза.

Была одета в красную толстовку, чёрные спортивные штаны, белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, просят сообщить по телефонам +38 (098) 474-56-66, +38 (050) 911-91-01 или по спецлинии «102».

До этого мы писали, что в Одессе полиция бросилась на поиски 10-летнего мальчика, который вышел из дома и пропал.

Как стало известно, в Малиновском районе города искали без вести пропавшего Олега Писарского, 2010 года рождения.

Мальчик вышел из дома около 06:00 утра и больше не возвращался.

Также мы сообщали, что в Одессе родственники ищут 22-летнего Руслана Вишневского, который бесследно пропал по дороге домой.

Молодой парень ехал с дачи вечерним рейсом на электричке "Колосова-Одесса. Это было 22 октября.

Примерно в 23:00 он позвонил маме и рассказал, что уже подъезжает к Пересыпи, однако после разговора связь с мужчиной оборвалась. Домой не заходил, утром на работу не вышел.

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