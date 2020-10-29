На трассе Киев-Одесса автомобиль сбил чемпиона велосотки Олега Мамотенко

Авария случилась 28 октября в нескольких километрах от Умани. Об этом рассказал на страницах соцсетей друг пострадавшего Евгений Лата, передает Politeka.net

Товарищ утверждает, что это был умышленный наезд. Также он рассказал о состоянии пострадавшего.

По его словам, спортсмен-экстремал находится в стабильно тяжелом состоянии.Он в коме, диагностирован перелом основания черепа. Пока никаких прогнозов от медиков. Его готовят к транспортировке в Одессу.

«Это был умышленный наезд, но, так как ещё работает следствие, у меня нет полной картины действий. Поддержите нашего Мамонта, чемпиона Одесской сотки, Железного Человека, чемпиона Race Nation и многих лиг квеста. Ты прорвешься, чемпион! – написал Лата.

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Происшествие случилось возле Пересыпского моста на улице Атамана Головатого.

По данным инспекторов, водитель Mitsubishi не выбрал небезопасную скорость, а затем не справился с управлением перед перестроением и врезался на АЗС в колонку и автомобиль Volkswagen, который в это время стоял на заправке.

От удара передняя часть авто Mitsubishi задымилась. Чтобы не допустить пожара, полицейские принялись тушить машину огнетушителем. После на место прибыли спасатели. Они потушили пожар и ликвидировали горюче-смазочные материалы.

К счастью, всё обошлось без пострадавших.

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